Esporte Modric tem lesão confirmada e é o 10º a desfalcar o Real Madrid nesta temporada Meio campista lesionou o músculo adutor da perna direita durante treinamento na última quarta-feira; prazo para retorno aos gramados gira em torno de três semanas

Com o Campeonato Espanhol já em andamento e a menos de uma semana para a estreia na Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid coleciona problemas em seu elenco. Em mais uma péssima notícia para o técnico francês Zinedine Zidane, agora foi a vez do clube anunciar a lesão do meia croata Luka Modric no músculo adutor da perna direita durante um treinamento da última quarta-feira. E...