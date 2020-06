Esporte Modificado, Vila Nova inicia testagem para voltar aos treinos Tigre perdeu dez jogadores desde a paralisação da temporada por causa da pandemia do novo coronavírus. Dudu, meia, é o primeiro reforço

Depois de três meses sem atividades, o Vila Nova inicia nesta terça-feira (16) os procedimentos para retomada aos treinos. O torcedor colorado, inclusive, acompanhará o retorno de um time bem diferente em relação ao elenco do Tigre no momento da paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus. Neste primeiro momento, apenas 16 jogadores se reapresentam n...