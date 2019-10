Esporte Moacir treina e Atlético também terá retornos de Mike e Jorginho para "decisão" Artilheiro do time e camisa 10 cumpriram suspensão contra o Botafogo/SP. Volante não treinou durante boa parte da semana por sentir dores no tornozelo

O Atlético está definido para a decisão diante do América/MG, nesta sexta (25), no Accioly. Moacir que era dúvida, treinou e está confirmado para encarar a equipe mineira. O Dragão terá também, os retornos de Mike e Jorginho, que cumpriram suspensão no empate sem gols com o Botafogo/SP, na 30ª rodada da Série B. Moacir sentiu dores no tornozelo durante o treinamento de t...