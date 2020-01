Esporte Moacir faz "tratamento conservador" e fica fora do 1º turno do Goianão Jogador de 33 anos sente dores no tornozelo direito, desde o ano passado, e a previsão é de voltar ser integrado ao elenco no período de um mês

O Atlético não terá o volante Moacir no 1º turno do Campeonato Goiano, que começa nesta quarta-feira (22). Desde semana passada, o volante de 33 anos faz tratamento intensivo no clube rubro-negro para se recuperar de dores no tornozelo direito, no qual se contundiu em setembro do ano passado, na Série B do Brasileiro. Na pré-temporada, o jogador voltou a reclamar de dores no...