Moacir diz que Atlético não pode ficar muito tempo sem vitória

Um dos jogadores mais experientes do Atlético, o volante Moacir, de 33 anos, reconhece como legítimas as reclamações dos torcedores do Dragão em relação à campanha do time na Série B. A equipe atleticana tem 8 pontos, está a 3 pontos da faixa de acesso à elite (G4) e, ao mesmo tempo, a 3 pontos da zona dos ameaçados de rebaixamento (Z4). Para ele, o time precisa se r...