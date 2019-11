Esporte Moacir defende Kozlinski após falha em gol do Londrina e disse ver “filme de terror” Volante admite que viu história se repetir quando Londrina marcou, aos 42 minutos do 2º tempo, mas buscou passar equilíbrio para equipe

Após vitória sobre o Londrina por 2 a 1, na noite desta terça-feira (5), no estádio Antônio Accioly, o Atlético retomou a 3ª colocação na tabela da Série B. Com o gol contra de Matheuzinho, aos 42 minutos do 2º tempo, o Dragão quase viu se repetir as histórias dos últimos jogos. O volante Moacir, que se diz um dos mais equilibrados da equipe, comemorou o resultado final. “Se eu fal...