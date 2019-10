Esporte Moacir abraça campanha contra o racismo: 'Não pode ser tomado como algo normal' Volante do Atlético revelou que já foi vítima de racismo e desabafou sobre o tema durante coletiva nesta quarta-feira (16)

O volante Moacir, do Atlético, desabafou sobre racismo. Nesta quarta-feira (16), o jogador rubro-negro concedeu entrevista coletiva e comentou o tema, que foi abordado nesta semana pelo técnico Roger Machado, do Bahia, que enfrentou o Fluminense. As equipes são as únicas da Série A que possuem treinador negros no comando. "Qualquer jogador negro que vier para uma co...