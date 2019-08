Esporte Mistura rítmica do Vila Nova para vencer Oeste Com desfalques e possíveis estreias, Tigre visita o Oeste em confronto direto contra o Z4

A sutileza da valsa e o ritmo acelerado de rock definirão qual estilo de jogo o Vila Nova tentará impor neste sábado diante do Oeste, a partir das 16h30, na Arena Barueri, pela 18ª rodada da Série B. O objetivo do Tigre é voltar para Goiânia com três pontos e evitar a entrada da equipe colorada na zona de rebaixamento à Série C, pela primeira vez desde 2016. Caso...