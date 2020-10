Esporte 'Mistão' do Flamengo vence Junior sem sustos e carimba 1º lugar na Libertadores Equipe, agora, muda a chave e volta a pensar no Brasileiro. No domingo (25), o time visita o líder Internacional

Com uma série de compromissos pela frente e três taças em disputa, um Flamengo com muitas mudanças venceu nesta quarta (21) o Junior Barranquilla por 3 a 1, com gols de Thuler, Lincoln e Bruno Henrique (Téo Gutierrez descontou). Com o resultado no Maracanã, a equipe assegurou o primeiro lugar no Grupo A da Libertadores. Os donos da casa, que iniciaram o jogo com mu...