Esporte Mirassol perde 18 atletas na pausa, mas elimina São Paulo com reforço de última hora Zé Roberto, que iniciou a temporada no Atlético-GO e chegou a ir para os Emirados Árabes Unidos, disse que foi chamado de madrugada para jogar contra o tricolor

O São Paulo deu adeus ao Campeonato Paulista nesta quarta-feira (29) de forma surpreendente, ao ser eliminado pelo Mirassol, que venceu o duelo de quartas de final disputado no Morumbi por 3 a 2. Se por um lado o resultado será tratado como vexame histórico pelos tricolores, por outro também foi uma prova de superação do time do interior. O Mirassol viu 18 atleta...