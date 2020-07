Esporte Mirassol celebra classificação após vencer São Paulo Durante a paralisação do futebol por conta da pandemia, o Mirassol perdeu 18 jogadores - 8 deles considerados titulares

Após surpreender e eliminar o São Paulo do Campeonato Paulista, em duelo realizado no Morumbi nesta quarta (29) que acabou em 3 a 2, jogadores e membros da comissão técnica do Mirassol "fizeram a festa". No Facebook do clube do interior, uma foto tirada pelo técnico Ricardo Catalá mostra a celebração da equipe nos vestiários do estádio são-paulino, com uma legend...