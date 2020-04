Esporte Ministro do Esporte da Rússia quer anulação de punição por doping Em dezembro do ano passado, a Agência Mundial Antidoping decidiu excluir o país de todas competições oficiais por quatro anos em consequência da falsificação de dados dos controles entregues à entidade

As autoridades internacionais devem "virar a página" e esquecer o banimento da Rússia dos Jogos Olímpicos de Tóquio, provocado pela manipulação de testes antidoping. Essa é a avaliação do ministro do Esporte russo, Oleg Matytsin, que fez esse apelo em meio à pandemia do novo coronavírus. Em dezembro do ano passado, a Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em...