Esporte Ministro do Esporte da Alemanha diz ser favorável à retomada do futebol em maio Horst Seehofer ponderou que "não deve haver privilégios extras para a Bundesliga"

O ministro do Interior e Esporte da Alemanha, Horst Seehofer, disse em entrevista neste domingo que é favorável ao recomeço do Campeonato Alemão neste mês de maio, ao passo que o país vem começando a relaxar as medidas restritivas impostas para combater a pandemia do novo coronavírus. "Parece-me que o calendário proposto pela liga alemã de futebol é plausível e apoio um ...