Esporte Ministro diz que Colômbia deverá barrar seleção brasileira no país "Conseguimos conter a cepa brasileira [do coronavírus] e não seria possível autorizar a entrada de um voo do Brasil na Colômbia", disse Ruiz, segundo o jornal El Tiempo

O ministro da Saúde da Colômbia, Fernando Ruiz, afirmou nesta sexta-feira (5) que a seleção brasileira deverá ser barrada e não receberá autorização para entrar no país. Brasileiros e colombianos têm partida agendada para 26 de março, em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. "Conseguimos conter a cepa brasileira [do co...