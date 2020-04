Esporte Ministro da Saúde diz que não espera ver futebol na Espanha antes do verão Espanha está sem futebol desde 12 de março, dois dias antes de o governo adotar medidas de bloqueio como forma de conter o avanço da covid-19

O ministro da Saúde da Espanha, Salvador Illa, disse neste domingo que os espanhóis não deveriam ter expectativa pela volta das partidas de futebol antes do verão na Europa, que tem início no dia 21 de junho. Ele se mostrou preocupado com o possível retorno das competições em breve. "Seria imprudente da minha parte dizer agora que o futebol profissional estará de v...