Esporte Ministra japonesa diz que adiamento ou cancelamento da Olimpíada é 'inconcebível' A ministra reconheceu, porém, que o 'Comitê Olímpico Internacional (COI) deve tomar a decisão final sobre os Jogos'

O surto global do novo coronavírus, denominado Covid-19, continua dando dor de cabeça para as autoridades japonesas a poucos meses dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020. Nesta quarta-feira, Seiko Hashimoto, ministra olímpica do Japão, afirmou que é "inconcebível" adiar ou cancelar os eventos, no momento em que a epidemia da doença provoca enormes dúvidas s...