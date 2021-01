Esporte Ministério Público denuncia 11 pessoas por incêndio no Ninho do Urubu Na ação, o MP descreve irregularidades cometidas e aponta desobediência a sanções administrativas impostas pelas autoridades e descumprimento de normas técnicas regulamentares

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça 11 pessoas pelo crime de incêndio culposo qualificado pelos resultados de morte e lesão grave, apontadas como responsáveis pela tragédia que vitimou dez garotos no Ninho do Urubu. Na lista está o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Além do ex-mandatário, Antonio Marcio Garott...