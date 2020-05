Esporte Ministério da Saúde da Áustria aprova a disputa de duas corridas de F-1 em julho Os organizadores da Fórmula 1 ainda esperam realizar entre 15 e 18 das 22 corridas programadas. Já foram canceladas as corridas da Austrália, Mônaco, França e Holanda

O Ministério da Saúde da Áustria aprovou uma relação de condições de segurança para o país ser sede de duas corridas em julho da temporada da Fórmula 1. As primeiras dez corridas foram adiadas ou canceladas por causa da pandemia de coronavírus, mas a principal categoria do automobilismo poderá finalmente ter início nos dias 5 de 12 de julho, no Red Bull Ring, em Spielberg. ...