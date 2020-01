Esporte 'Minha saída do Palmeiras foi estranha, não houve critério técnico', diz Prass

Ídolo do Palmeiras, Fernando Prass ainda remói a mágoa por ter saído de uma maneira que ele classifica como "estranha" do Palestra Itália. Mas tal desgosto, ressalta, não se dirige ao clube. Em entrevista ao Estado, o jogador critica o ex-diretor Alexandre Mattos e deu a entender que houve certa omissão do presidente Maurício Galiotte no episódio. Entretanto, o agor...