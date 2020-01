Esporte Milan vence e avança às quartas da Copa da Itália; Fiorentina elimina a Atalanta Pelas quartas de final, o Milan terá pela frente o Torino. Já a Fiorentina encara a Inter de Milão

Milan e Fiorentina conseguiram nesta quarta-feira as suas classificações às quartas de final da Copa da Itália. E foi de maneiras diferentes em campo. Em Milão, o clube rubro-negro passou com facilidade pelo SPAL por 3 a 0, enquanto que o time de Florença precisou de um gol nos minutos finais para eliminar a Atalanta, atual vice-campeã, com a vitória por 2 a 1. No está...