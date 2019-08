Esporte Milan leva gol de brasileiro e estreia no Italiano com derrota para Udinese O gol da vitória do time da casa foi marcado pelo zagueiro brasileiro Rodrigo Becão

O Milan começou mal o Campeonato Italiano. Neste domingo, em sua estreia no torneio nacional, o time de Milão foi derrotado pela Udinese fora de casa, na cidade de Údine, por 1 a 0. O gol da vitória do time da casa foi marcado pelo zagueiro brasileiro Rodrigo Becão. A partida opôs o zagueiro Samir, do lado da Udinese, e o meia Lucas Paquetá, pelo Milan. Os dois for...