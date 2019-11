Esporte Milan e Napoli param no 1 a 1 e ficam longe da zona de acesso à Liga dos Campeões Time rossonero chega a 15 pontos e fica na 10ª posição. Já o Napoli completa seu quinto jogo sem vitória e mantém a sétima colocação da tabela, com 21 pontos

Milan e Napoli se enfrentaram neste sábado pela 13ª rodada do Campeonato Italiano e ficaram no empate de 1 a 1 no estádio San Siro. O gol dos visitantes foi marcado pelo ponta mexicano Hirving Lozano, enquanto o meia italiano Giacomo Bonaventura marcou para os donos da casa. A igualdade no placar é ruim para os dois times, que seguem longe da zona de classificação à L...