Milan derrota Torino e se mantém na briga por vaga nas competições europeias

O Milan obteve uma importante vitória, nesta segunda-feira, ao derrotar o Milan, por 1 a 0, no Estádio San Siro, em Milão, pela 24.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o triunfo, o time do sueco Ibrahimovic, oitavo colocado, alcançou os 35 pontos na tabela de classificação, igualando-se a Verona (6.º colocado) e Parma (7.º), intensificando a briga por uma vaga na Liga E...