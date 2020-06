Esporte Milan derrota a Roma no Italiano e ganha fôlego na briga pela Liga Europa O croata Rebic e o turco Çalhanoglu anotaram os gols do triunfo do time de milão

O Milan deslanchou no segundo tempo e derrotou a Roma por 2 a 0 neste domingo, em casa, no San Siro, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. O croata Rebic e o turco Çalhanoglu anotaram os gols do triunfo do time de milão, o segundo consecutivo na competição. O Milan subiu para o sétimo lugar, com 42 pontos, e ganhou fôlego na briga por uma vaga na próxima edição da L...