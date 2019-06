Esporte Milan contrata o técnico Marco Giampaolo, ex-Sampdoria, para o lugar de Gattuso Treinador assinou contrato até o final da temporada 2021, com cláusula de prorrogação para mais um ano

O Milan tem um novo treinador. Nesta quarta-feira (20), em um comunicado em seu site oficial, a direção do clube italiano anunciou o acerto com Marco Giampaolo, de 51 anos, que comandou a Sampdoria na última temporada. O compromisso do técnico é válido até junho de 2021, que contempla uma cláusula que permite prolongá-lo por mais um ano. Contratado para o lugar do ...