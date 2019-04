Esporte Milan bate a Lazio em casa, encerra série negativa e retoma 4º lugar Time rossonero garantiu a vitória por 1 a 0 com gol de pênalti de Franck Kessié, retomando vaga na faixa de classificação para Liga dos Campeões

O Milan fez seu dever de casa e derrotou a Lazio por 1 a 0 neste sábado (13), no estádio San Siro, em duelo da 32ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado magro é fundamental, pois faz com que a equipe de Milão volte a integrar o grupo dos quatro primeiros colocados que garantem vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões. O Milan havia perdido o quarto lu...