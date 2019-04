Esporte Mike vê Atlético em 'confronto direto' contra o Coxa no Accioly Atacante pediu atenção ao rubro-negro para fazer o "dever de casa" diante dos paranaenses na próxima sexta-feira (3), em Goiânia

Refutando qualquer favoritismo do Atlético para o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, o atacante Mike quer que o rubro-negro dê continuidade à boa fase jogando no Estádio Antônio Accioly. Na próxima sexta-feira (3), o Dragão recebe o Coritiba, às 21h30, partida considerada pelo jogador como "confronto direto" na busca por uma vaga na Série A. "O Coritiba é uma ...