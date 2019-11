Esporte Mike marca mais um contra o Oeste e fica a dois gols de artilharia geral da Série B Autor do 3º gol do Atlético contra o Oeste, atacante diz que primeiro pensará no acesso

Mike marcou seu 12º gol no Campeonato Brasileiro da Série B, na noite desta terça-feira (12). O Atlético goleou o Oeste, por 4 a 0, na Areana Baueri. O atacante foi o autor do 3º gol, aos 47 minutos do 1º tempo. Após o goleiro defender pênalti cobrado pelo jogador, ele mesmo completou para dentro das redes, no rebote. O atacante comemorou a vitória e disse não pen...