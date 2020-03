Esporte Mike comemora primeiro gol pelo Goiás e avisa que Ney pode contar com o grupo Atacante diz estar feliz por ter garantido a vitória e avisa que o técnico Ney Franco pode contar com o grupo

O atacante Mike marcou, na vitória por 1 a 0 sobre o Iporá, o primeiro gol com a camisa do Goiás. Para ele, que chegou ao clube após ser artilheiro da temporada de 2019 pelo rival Atlético-GO, o gol traz confiança para a sequência do ano e para brigar por uma vaga no time titular, que agora se volta para o início da decisão na Copa do Brasil contra o Vasco. "Estou...