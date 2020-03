Esporte Mike aposta em jogo equilibrado diante do Santo André, mas confia em classificação do Goiás Além de admitir necessidade de melhora esmeraldina, atacante promete empenho no confronto decisivo de quarta-feira

O empate contra o Vila Nova, no domingo, mostrou evolução no desempenho do Goiás, na análise do técnico Ney Franco e dos jogadores. O atacante Mike é um dos que compartilha essa avaliação, apesar de reconhecer que a equipe precisa evoluir. "Foi um jogo muito truncado. Tivemos alguns contra-ataques que poderíamos aproveitar melhor no penúltimo passe e nas finalizações...