Esporte Mike aponta foco do Atlético em 'jogo do ano' contra o Paraná Artilheiro do Dragão, atacante prevê jogo duro no Estádio Antônio Accioly

Autor de 12 gols do Atlético na campanha desta Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Mike espera jogo complicado diante do Paraná. O jogador sabe do caráter decisivo da partida no Estádio Antônio Accioly, uma vez que o adversário é concorrente direto por uma vaga entre as três que restam pelo acesso à elite do futebol nacional. Para Mike, o elenco atleticano não po...