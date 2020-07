Esporte Miguel supera erro na Sul-Americana e busca espaço no Goiás Volante teve má atuação contra o Sol de América-PAR, mas diz que situação ficou no passado

No jogo mais importante para o Goiás no primeiro semestre de 2020, o jovem volante Miguel, de 20 anos, foi escolhido pelo técnico Ney Franco para ser titular. Contra o Sol de América, do Paraguai, no entanto, o meio-campo teve lance infeliz que iniciou jogada que resultou no pênalti para o adversário. O jovem jogador disse que superou o episódio e está pronto para retomar e...