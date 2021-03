Esporte Miguel comemora gol no clássico e projeta duelo pela Copa do Brasil Meia esmeraldino destaca início artilheiro na carreira como profissional e espera jogo díficil contra o Boavista-RJ

Autor do gol da vitória do Goiás no clássico sobre o Vila Nova pelo Campeonato Goiano, o meia Miguel, de 20 anos, comemora o início de carreira como profissional no time esmeraldino e disse que a versatilidade em campo tem sido importante para seu crescimento como jogador. O meia destacou a importância da partida contra o Boavista-RJ, pela Copa do Brasil, para a afirmação d...