Esporte Michel Douglas lamenta falta de gols de atacantes do Vila Nova na Série B Colorado confessou estar sem ritmo de jogo e disse esperar por sequência de partidas

Após um período de aprimoramento técnico, Michel Douglas voltou a ser relacionado pelo técnico Eduardo Baptista no Vila Nova no último sábado (1°), na derrota por 1 a 0 para o Londrina, no Estádio Serra Dourada, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante, assim como todos os outros membros de ofício do setor ofensivo colorado, ainda não foi às redes n...