Esporte Michel Araújo 'desencanta', e Fluminense vence o Botafogo em amistoso Tricolor venceu por 1 a 0. Os dois times voltam a se encontrar em novo amistoso no próximo sábado, também no Nilton Santos

Fluminense e Botafogo se enfrentaram na tarde deste sábado (25), no Nilton Santos, em amistoso pela Taça Gerson Didi, e o time tricolor levou a melhor neste primeiro encontro. Com um gol do uruguaio Michel Araújo, a equipe comandada por Odair Hellmann garantiu o triunfo por 1 a 0. Os dois times voltam a se encontrar em novo amistoso no próximo sábado, também no Nilton S...