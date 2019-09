Esporte Michel aposta em 'recomeço' do Grêmio diante do Cruzeiro Volante, ex-Atlético, se recuperou recentemente de uma lesão no joelho

O Grêmio finalizou a preparação para a partida deste domingo diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o volante Michel, será uma boa oportunidade para mostrar que a equipe já assimilou a desclassificação na Copa do Brasil e seguirá focada nos objetivos que ainda restam no ano. "(O jogo com o Cruzeiro) representa um rec...