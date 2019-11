Esporte Michel Alves assume futebol do Guarani e promete planejamento e profissionalismo Ex-goleiro do Vila Nova, Michel Alves troca Cuiabá pelo time de Campinas (SP)

Poucas horas depois de ser oficializado como novo executivo de futebol do Guarani, Michel Alves foi apresentado à imprensa, em entrevista coletiva, no Brinco de Ouro da Princesa nesta quinta-feira. O dirigente, após passagem pelo Cuiabá, mostrou-se ciente da tarefa a ser encarada em Campinas e explicou qual será seu método de atuação. "Sei da tradição do Guarani e pretendo m...