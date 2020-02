Esporte ‘Michael tem a cara do Flamengo’, diz Adílio, ídolo rubro-negro Campeão Mundial e da Libertadores de 1981, o eterno camisa 8 do clube carioca deu conselho ao atacante que brilhou no futebol goiano nos últimos anos

Antes mesmo de acertar com o Flamengo, o atacante Michael recebeu conselhos de alguém que conhece bem a história e o clube carioca. Adílio, ex-meio-campista rubro negro, revelou ter conversado com o ex-jogador de Goiás e Goianésia durante um amistoso no Rio, no final do ano passado, antes da transferência do atacante de 23 anos para o atual campeão da Libertadores e ...