Esporte Michael se transforma para ser mais letal na Série A Atacante deslancha no 2º turno, assume protagonismo do ataque e lidera artilharia e número de assistências do alviverde na Série A do Brasileiro

A campanha do Goiás no returno do Campeonato Brasileiro coincide com a transformação de Michael. Conhecido pela velocidade e habilidade, o camisa 11 esmeraldino, de 23 anos, evoluiu para um atleta mais incisivo, que decide jogos com gols e assistências. Autor de dois gols - na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro (3ª rodada) e vitória por 2 a 1 sobre o Internacional (1...