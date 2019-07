Esporte Michael se destaca em número de dribles na Série A Atacante esmeraldino chama atenção pela habilidade no Campeonato Brasileiro

Um drible desconcertante aplicado no experiente volante Elias, no empate sem gols com o Atlético-MG, chamou atenção para atuação do atacante Michael, do Goiás. O jogador é o que mais acertou dribles até agora na Série A do Campeonato Brasileiro. Michael não está sozinho neste ranking, segundo os números do Footstats. Além do atacante esmeraldino, Arthur Gomes (Chape...