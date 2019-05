Esporte Michael pode ficar no banco contra Cruzeiro

Depois de ser vaiado durante a partida contra o São Paulo, no Estádio Serra Dourada, o atacante Michael pode ficar fora do time titular no jogo contra o Cruzeiro. Um dos principais jogadores da equipe goiana durante a campanha de acesso à Série A ano passado e, ainda, no vice-campeonato do alviverde no Goianão deste ano, Michael não conseguiu apresentar um grande futebol nas ...