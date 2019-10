Esporte Michael marca para o Goiás no primeiro tempo, e time volta a encostar no G6 Com gol de artilheiro, aos 44 minutos do primeiro tempo, alviverde soma mais três pontos e se recupera após derrota, mantendo boa campanha no 2º turno

O Goiás venceu o CSA por 1 a 0, na tarde deste sábado (12), no Estádio Serra Dourada. O atacante Michael marcou aos 44 minutos do primeiro tempo e garantiu a vitória para o time esmeraldino, que voltou a encostar no G-6. O jogador chegou ao seu quinto gol no Brasileiro e é vice-artilheiro da equipe na competição - Kayke, que já deixou o clube, marcou seis. O result...