Esporte Michael marca, mas Goiás perde para o Cruzeiro no Mineirão Alviverde acumula segunda derrota consecutiva no campeonato após derrota por 2 a 1 para a equipe mineira

O Goiás perdeu para o Cruzeiro, no Mineirão, pelo placar de 2 a 1 na tarde deste domingo (05), pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda derrota consecutiva da equipe esmeraldina na competição – vinha de resultado negativo diante do São Paulo, jogando em casa. Com a derrota, o alviverde segue com 3 pontos na tabela. A Raposa saiu na frente com D...