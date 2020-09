Esporte Michael Jordan amplia negócios e vira sócio de equipe da Nascar O norte-americano é assumidamente fã de corridas e chegou a acompanhar algumas provas da Nascar in loco no ano passado

O ex-jogador Michael Jordan, considerado um dos maiores da história do basquete e atualmente dono do Charlotte Hornets, decidiu se aventurar em outro esporte. Em comunicado, o norte-americano anunciou que virou sócio da His Airness, equipe recém-criada da Nascar que vai estrear em 2021 com dois pilotos: Denny Hamlin (um dos donos) e Bubba Wallace (único negro ...