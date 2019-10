O Goiás volta a campo pela Série A no domingo, 16h, contra o Athlético Paranaense, na Arena da Baixada. Porém, a semana não será apenas de treinos para o elenco esmeraldino. O time comandado por Ney Franco muda as atenções e enfrentará o Cuiabá, na quarta-feira, 20h30 (horário de Brasília) pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde.

O atacante Michael vive a expectativa de jogar 'em casa', já que é nascido no Mato Grosso. É natural e viveu até os 16 anos em Poxoréu, cidade que fica cerca de 260 km de Cuiabá. Caso tenha a presença confirmada na delegação esmeraldina, pelo técnico Ney Franco, contará com torcida especial. “Se eu for mesmo, terei sim, já que minha vó mora em Rondonópolis (que fica há 214 km da capital), assim como meus tios. Meu pai vai hoje (segunda) para lá (Rondonópolis). Espero que Deus nos abençoe e façamos um bom jogo", revelou o atleta.

No torneio nacional, o Goiás vive uma campanha de recuperação, a ponto de ser o dono do segundo melhor desempenho do returno, com 70,8% de aproveitamento. De acordo com Michael, o desempenho e a concentração precisam ser mantidos no regional. “Temos de fazer o que temos feito no Brasileiro na Copa Verde. (Cuiabá) Não é um time qualquer, tem muita qualidade. Sou mato-grossense e sei da dificuldade que é jogar lá, até pelo calor. Temos de ir concentrados e com humildade para aproveitar as oportunidades que tivermos para vencer o jogo. Encaro como uma grande oportunidade de ser campeão nesse ano, coisa que não fui ainda. Vou lutar por ela (Copa Verde) do mesmo jeito que tenho lutado na Série A, com a mesma motivação. Gosto de jogar sempre”, garantiu o atacante.

Após vencer por 1 a 0 na ida, na Serrinha, o Goiás pode até empatar para se classificar à decisão do torneio. Mesmo assim, o time esmeraldino não deve se acomodar com a vantagem. "Não podemos ficar acomodados com regulamento. Time que joga assim, acaba se dando mal no final das contas. Temos de marcar, ir para cima quando der", prometeu Michael.

O Goiás encerra a preparação para enfrentar o Cuiabá na manhã de terça (22), com atividade no CT. Após o almoço, o clube viaja de ônibus para Brasília e, no final da tarde, viaja de avião para a capital do Mato Grosso.