Esporte Michael faz golaço pelo Fla, mas América-MG busca empate nos acréscimos Times empataram por 1 a 1 no Independência, pela 22ª rodada do Brasileirão

Com uma equipe repleta de reservas, o Flamengo chegou a ficar perto da vitória com um golaço de Michael aos 43 minutos do segundo tempo. Porém, nos acréscimos, sofreu o empate do América-MG e a partida terminou com o placar de 1 a 1 no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Com isso, o time rubro-Negro se manteve distante do líder Atlético-MG, que ontem (25) t...