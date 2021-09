Esporte Michael faz dois, e Flamengo vira sobre o Palmeiras Time alviverde até saiu na frente, mas sofreu a virada e perdeu em casa por 3 a 1

O Palmeiras não conseguiu aproveitar neste domingo (12) o fato de o Flamengo ter ido a São Paulo com sete importantes desfalques. O time alviverde até saiu na frente, mas sofreu a virada e perdeu em casa por 3 a 1 o confronto pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno. Para piorar a situação do time alviverde, o Atlético-MG venceu o Fort...