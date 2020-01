Esporte Michael em imagens: confira galeria de fotos da passagem do atacante pelo futebol goiano Revelação da Série A 2019, o jogador de 23 anos foi vendido pelo Goiás para o Flamengo, por cerca de R$ 34 milhões

Três temporadas foi o tempo que Michael precisou para estourar no futebol brasileiro. Após bom Campeonato Goiano, em 2017, pelo Goianésia, o atacante foi contratado pelo Goiás e começou trajetória que nesta sexta-feira (10) levou o jogador para o Flamengo, atual campeão da Libertadores e da Série A do Brasileiro. Michael demorou para deslanchar no time esmeraldino, mas quando ...