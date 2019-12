Esporte Michael, do Goiás, leva prêmio de revelação da Série A 2019 Atacante esmeraldino levou a melhor por meio de votação popular, na 50ª edição do Prêmio Bola de Prata ESPN

O atacante Michael, do Goiás, foi eleito a Revelação do Brasileirão 2019 na 50ª edição do Prêmio Bola de Prata ESPN. O jogador de 23 anos foi eleito por meio de votação popular, nesta segunda-feira (9), em disputa com os meias Soteldo (Santos) e Matheus Henrique (Grêmio). Na Série A do Campeonato Brasileiro, o esmeraldino disputou 35 partidas, marcou nove gols e...