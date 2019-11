Esporte Michael destaca improviso em golaço e revela sonho por prêmio individual Na expectativa por ser eleito “revelação” da Série A, atacante anotou lindo gol em jogada individual na vitória sobre o Internacional

A vitória do Goiás sobre o Internacional elevou a moral esmeraldina. A equipe alviverde se aproximou do time gaúcho - encurtando a distância para dois pontos - na briga pela classificação à Libertadores 2020. “Conquistamos uma vitória muito importante ontem, onde surpreendemos as pessoas, o que é bom. Fomos felizes por não perder ninguém machucado e vamos muito concentrados domingo, onde temos de fazer valer o mando de casa para comemorar mais uma vitória em confronto...